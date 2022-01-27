Губернатор Кубани обратился к жителям региона в День снятия блокады Ленинграда

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона в День воинской славы России и 78-ю годовщину со дня снятия блокады Ленинграда — 27 января.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Мы вспоминаем, какие нечеловеческие испытания выпали на долю блокадников во время Великой Отечественной войны. Почти 900 дней они боролись за выживание. Пережив голод и артобстрелы, стали примером стойкости для будущих поколений», — сказал губернатор.

Он, в частности, отметил, что в настоящее время в регионе проживают 292 блокадника. Кондратьев выразил им благодарность и пожелал долгих лет жизни.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.