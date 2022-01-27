Губернатор Кубани обратился к жителям региона в День снятия блокады Ленинграда
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24».
«Мы вспоминаем, какие нечеловеческие испытания выпали на долю блокадников во время Великой Отечественной войны. Почти 900 дней они боролись за выживание. Пережив голод и артобстрелы, стали примером стойкости для будущих поколений», — сказал губернатор.
Он, в частности, отметил, что в настоящее время в регионе проживают 292 блокадника. Кондратьев выразил им благодарность и пожелал долгих лет жизни.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.