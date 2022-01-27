Губернатор Кубани обратился к жителям региона в День снятия блокады Ленинграда

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона в День воинской славы России и 78-ю годовщину со дня снятия блокады Ленинграда — 27 января.
Губернатор Кубани обратился к жителям региона в День снятия блокады Ленинграда
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Мы вспоминаем, какие нечеловеческие испытания выпали на долю блокадников во время Великой Отечественной войны. Почти 900 дней они боролись за выживание. Пережив голод и артобстрелы, стали примером стойкости для будущих поколений», — сказал губернатор.

Он, в частности, отметил, что в настоящее время в регионе проживают 292 блокадника. Кондратьев выразил им благодарность и пожелал долгих лет жизни.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить