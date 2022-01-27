Губернатор Нижегородской области выступил по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к жителям региона по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Уважаемые нижегородцы! 78 лет назад произошёл один из переломных моментов Великой Отечественной войны. Закончилась страшная блокада Ленинграда, ставшая примером невероятного героизма нашего народа... Огромный вклад в помощь осаждённому Ленинграду внесла Горьковская область. Газовские полуторки прокладывали Дорогу жизни, а истощённые дети блокады проходили лечение и восстанавливали свои силы в Горьковской области», — говорится в тексте обращения.

Особые слова благодарности Никитин адресовал горьковчанам-нижегородцам, пережившим блокаду Ленинграда и дожившим до наших дней.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее Победы в Москве открылась выставка в рамках проекта «Война: день за днём», приуроченная ко Дню российского студенчества.