Собянин подписал указ об оказании медпомощи при массовом заболевании коронавирусом
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Об этом говорится в документе на сайте мэра Москвы.
Предусматривается установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому; порядок осуществления консультации пациентов с ОРЗ и коронавирусом с применением телемедицинских технологий, без проведения очного приёма врача.
Ранее сообщалось, что жители столицы с ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный.
Как отмечает сайт «Москва 24», у пациентов с ОРВИ будет три варианта действий.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский прокомментировал с беседе с радио «Комсомольской правды» причины роста заболеваемости в России новым штаммом коронавируса.