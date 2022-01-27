Собянин подписал указ об оказании медпомощи при массовом заболевании коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медпомощи при массовом заболевании коронавирусной инфекцией, который будет работать в случае выявления за последние семь дней свыше 60 тыс. заболевших.
Собянин подписал указ об оказании медпомощи при массовом заболевании коронавирусом
  • AP

Об этом говорится в документе на сайте мэра Москвы.

Предусматривается установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому; порядок осуществления консультации пациентов с ОРЗ и коронавирусом с применением телемедицинских технологий, без проведения очного приёма врача.

Ранее сообщалось, что жители столицы с ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный.

Как отмечает сайт «Москва 24», у пациентов с ОРВИ будет три варианта действий. 

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский прокомментировал с беседе с радио «Комсомольской правды» причины роста заболеваемости в России новым штаммом коронавируса.

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