Экономист Остапкович прокомментировал индексацию ряда пособий и соцвыплат с 1 февраля

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Анастасия Румянцева
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций.
Экономист Остапкович прокомментировал индексацию ряда пособий и соцвыплат с 1 февраля
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Остапкович отметил, что такое решение находится «в социальном тренде», который задало правительство.

Специалист напомнил о повышении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, а также об индексации пенсий на 8,6%.

Как подчеркнул экономист, главным, по его мнению, является тот факт, что индексация происходит либо выше уровня инфляции (как в случае с пенсиями, МРОТ и прожиточным минимумом), либо, как в случае с социальными выплатами, на уровне инфляции. 

«Это абсолютно нормальный социальный манёвр — компенсация инфляционного фона», — заключил собеседник RT.

Ранее Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4%.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв отметил в беседе с RT, что своевременная индексация пособий и соцвыплат должна компенсировать те издержки, с которыми сталкиваются российские граждане в условиях инфляционных процессов. 

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