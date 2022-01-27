Депутат Гутенёв поддержал решение об индексации ряда пособий и соцвыплат с 1 февраля

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Ангелина Шурпина
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций.
Депутат Гутенёв поддержал решение об индексации ряда пособий и соцвыплат с 1 февраля
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«Я очень рад тому, что увеличиваются социальные выплаты, и это продолжение той тенденции, которую мы видим на протяжении последних лет, которую реализует наше правительство. В частности, и динамичная реализация поручений президента по оперативной индексации пенсий, причём с опережением. Мы видим, что инфляционные процессы, которые запущены эмиссионным станком ЕС, США, спровоцировали глобальную инфляцию, и в этих условиях периодическая индексация — это то, что составляет нашу повседневность», — заявил Гутенёв.

По его мнению, своевременная индексация пособий и соцвыплат должна компенсировать те издержки, с которыми сталкиваются российские граждане в условиях инфляционных процессов. 

Ранее Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4%.

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