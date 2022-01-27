Инфекционист Вознесенский оценил возможность появления нового штамма коронавируса
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«Таких предпосылок на сегодняшний день нет», — заявил Вознесенский в беседе с РИА Новости, отметив, что впоследствии они всё-таки могут возникнуть.
Таким образом он ответил на вопрос о том, появится ли какой-либо вариант коронавируса, способный в ближайшее время вытеснить «омикрон».
Врач пояснил, что с каждым новым случаем вируса появляется вероятность его мутации.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».