Инфекционист Вознесенский оценил возможность появления нового штамма коронавируса

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что предпосылок к появлению нового доминантного штамма коронавируса нет.

«Таких предпосылок на сегодняшний день нет», — заявил Вознесенский в беседе с РИА Новости, отметив, что впоследствии они всё-таки могут возникнуть.

Таким образом он ответил на вопрос о том, появится ли какой-либо вариант коронавируса, способный в ближайшее время вытеснить «омикрон».

Врач пояснил, что с каждым новым случаем вируса появляется вероятность его мутации.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».