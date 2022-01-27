Инфекционист Вознесенский оценил возможность появления нового штамма коронавируса

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Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что предпосылок к появлению нового доминантного штамма коронавируса нет.
Инфекционист Вознесенский оценил возможность появления нового штамма коронавируса
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«Таких предпосылок на сегодняшний день нет», — заявил Вознесенский в беседе с РИА Новости, отметив, что впоследствии они всё-таки могут возникнуть.

Таким образом он ответил на вопрос о том,  появится ли какой-либо вариант коронавируса, способный в ближайшее время вытеснить «омикрон».

Врач пояснил, что с каждым новым случаем вируса появляется вероятность его мутации.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН  прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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