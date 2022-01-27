В Кремле прокомментировали меры сдерживания распространения омикрон-штамма коронавируса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о невозможности принять такие меры, которые смогли бы остановить распространение омикрон-варианта коронавируса.

«Принять меры, которые бы остановили распространение «омикрона», просто невозможно физически», — сказал Песков.

Он отметил, что «гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализаций и динамику уровня заполняемости койко-мест в регионах».

За минувшие сутки в России выявили 88 816 случаев инфицирования коронавирусом, госпитализированы 12 807 человек.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский прокомментировал с беседе с радио «Комсомольской правды» причины роста заболеваемости в России новым штаммом коронавируса.