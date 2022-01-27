Инфекционист Вознесенский назвал причины роста заболеваемости «омикроном»

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский в беседе с радио «Комсомольская правда» назвал причины роста числа инфицированных новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Дело в изменчивости вируса. Новый штамм сильно отличается от предыдущих. В «омикроне» в спайковом белке мутация задела более 30 нуклеотидов, и эти изменения составляют больше 2% генома», — объяснил эксперт.

Из-за этих изменений вирус может затрагивать людей более молодого возраста — подростков, детей, отметил Вознесенский.

На заболеваемость повлияло и то, что после окончания новогодних каникул дети пошли в сады, школы, возобновили работу вузы — это также создало предпосылки для распространения вируса, заключил Вознесенский.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».