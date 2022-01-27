Политолог Гаспарян прокомментировал «коллективный» письменный ответ США России
- AP
«Я никогда не думал, что в мировой политике возможен сюжет «Дядя Фёдор, кот Матроскин и Шарик пишут письмо родителям дяди Фёдора», — сказал Гаспарян.
Судя по тому, что из этого послания оглашено, это «коллективный труд», добавил он.
«Что-то написал посол США Салливан, что-то додумал Блинкен, что-то вписал, наверное, Байден, приходя в сознание на какие-то минуты. И вот это пёстрое полотно, причём ещё с заголовком «Давайте мы не будем его разглашать», они вытащили на свет божий», — добавил политолог.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Кроме того, ответ российской стороне передали и представители НАТО. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России.