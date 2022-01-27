Политолог Гаспарян прокомментировал «коллективный» письменный ответ США России

Политолог Армен Гаспарян в стриме RT «Летучка» выразил мнение, что письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности стал «коллективным трудом» всех возможных представителей американской администрации под заголовком «Давайте мы не будем его разглашать».

«Я никогда не думал, что в мировой политике возможен сюжет «Дядя Фёдор, кот Матроскин и Шарик пишут письмо родителям дяди Фёдора», — сказал Гаспарян.

Судя по тому, что из этого послания оглашено, это «коллективный труд», добавил он.

«Что-то написал посол США Салливан, что-то додумал Блинкен, что-то вписал, наверное, Байден, приходя в сознание на какие-то минуты. И вот это пёстрое полотно, причём ещё с заголовком «Давайте мы не будем его разглашать», они вытащили на свет божий», — добавил политолог.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Кроме того, ответ российской стороне передали и представители НАТО. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России.