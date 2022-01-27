«Московский комсомолец» сообщил о возможной причастности диверсантов ко взрыву в Воронеже

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Взрыв 12 августа 2021 года на остановке общественного транспорта «Плехановская» в Воронеже в автобусе могли организовать украинские диверсанты.
«Московский комсомолец» сообщил о возможной причастности диверсантов ко взрыву в Воронеже
  • РИА Новости
  • © Правительство Воронежа

По словам источника «Московского комсомольца», версия о взрыве газового баллона в салоне автобуса и войны между компаниями-перевозчиками больше не рассматриваются.

«По нашим данным, ЧП — ни что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины. Взрыв был, скорее всего, совершён с целью дестабилизации обстановки в регионе», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что подозреваемые уже установлены — они покинули Россию по иностранным паспортам. 

Вечером 12 августа 2021 года в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП в центральный аппарат ведомства.

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