«Московский комсомолец» сообщил о возможной причастности диверсантов ко взрыву в Воронеже
- РИА Новости
- © Правительство Воронежа
По словам источника «Московского комсомольца», версия о взрыве газового баллона в салоне автобуса и войны между компаниями-перевозчиками больше не рассматриваются.
«По нашим данным, ЧП — ни что иное, как диверсия, которую устроили выходцы из Украины. Взрыв был, скорее всего, совершён с целью дестабилизации обстановки в регионе», — заявил собеседник издания.
Он отметил, что подозреваемые уже установлены — они покинули Россию по иностранным паспортам.
Вечером 12 августа 2021 года в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП в центральный аппарат ведомства.