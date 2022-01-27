Козак сообщил о реакции участников переговоров в Париже на предложения ЛНР и ДНР

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Письменные предложения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик остались без ответа со стороны Киева, участники переговоров попросили двухнедельную паузу, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак сообщил о реакции участников переговоров в Париже на предложения ЛНР и ДНР
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Мы, к сожалению, и по этому вопросу не договорились. Для этого тоже попросили двухнедельную паузу. К сожалению, все предложения ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — RT) по гуманитарным вопросам, политическим, вопросам безопасности — остаются без реакции», — цитирует заявление Козака РИА Новости.

Он также акцентировал внимание на том, что украинская сторона о своём видении путей урегулирования конфликта в Донбассе в ходе переговоров «нормандской четвёрки» не поделилась. 

Ранее в Париже завершились переговоры политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Следующая встреча политсоветников «нормандской четвёрки» состоится через две недели в Берлине.

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