Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по ведению морского боя

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Малые противолодочные корабли «Ейск» и «Суздалец» Черноморского флота провели учения.
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по ведению морского боя
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипажи выполнили морские переходы в назначенные районы и отработали комплекс действий по поиску, сопровождению и поражению средств воздушного нападения условного противника.

Были выполнены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

Ранее Newinform сообщал, что ракетные войска стратегического назначения приняли участие в тактических учениях в Ивановской области.

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