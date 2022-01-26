Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по ведению морского боя
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экипажи выполнили морские переходы в назначенные районы и отработали комплекс действий по поиску, сопровождению и поражению средств воздушного нападения условного противника.
Были выполнены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.
Ранее Newinform сообщал, что ракетные войска стратегического назначения приняли участие в тактических учениях в Ивановской области.