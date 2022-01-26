Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по ведению морского боя

Малые противолодочные корабли «Ейск» и «Суздалец» Черноморского флота провели учения.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипажи выполнили морские переходы в назначенные районы и отработали комплекс действий по поиску, сопровождению и поражению средств воздушного нападения условного противника.

Были выполнены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

Ранее Newinform сообщал, что ракетные войска стратегического назначения приняли участие в тактических учениях в Ивановской области.