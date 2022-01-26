В Самарской области завершили расследование дела о ДТП с семью погибшими
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональное СУ СК России.
Авария произошла утром 8 марта 2021 года на трассе Самара — Тольятти. Автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu. Все, кто находился в легковой машине, скончались на месте. Это семь человек в возрасте 17—26 лет.
По данным судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
В региональной прокуратуре уточнили, что представитель обвиняемого не согласился с прекращением дела в связи со смертью обвиняемого, дело будет передано в Красноярский районный суд.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения автомобиля и пригородного поезда в Рязанской области.