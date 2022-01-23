Три человека погибли в результате ДТП с участием поезда в Рязанской области

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Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и пригородного поезда в Рязанской области.
Три человека погибли в результате ДТП с участием поезда в Рязанской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Юго-Восточной железной дороги.

«На железнодорожном переезде, расположенном на 285-м километре перегона Милославское — Гротовский в Рязанской области, водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №6853 Узуново — Троекурово», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения погибли два пассажира автомобиля и водитель.

Ранее в МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул — Яровое.

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