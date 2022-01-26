В «AliExpress Россия» назвали самые популярные ноутбуки в начале 2022 года
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По данным аналитиков, за первые три недели января спрос оказался в 4,8 раза выше и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Наибольшей популярностью пользовались Apple MacBook Air 13 с 8 Гб оперативной памяти, IdeaPad Gaming 3 и Apple Macbook Air 13 в комплектации с 16 Гб оперативной памяти.
Также в список попали Lenovo IdeaPad 3 и Honor MagicBook Pro.
Как уточнили в пресс-службе, речь идёт о росте спроса на ноутбуки от российских продавцов.
Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала, как спасти залитый напитком ноутбук.