В «AliExpress Россия» назвали самые популярные ноутбуки в начале 2022 года

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В пресс-службе «AliExpress Россия» заявили, что в январе 2022 года спрос на ноутбуки рекордно вырос. Соответствующие показатели превысили результаты апреля 2020-го в 3,6 раза.
В «AliExpress Россия» назвали самые популярные ноутбуки в начале 2022 года
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Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным аналитиков, за первые три недели января спрос оказался в 4,8 раза выше и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольшей популярностью пользовались Apple MacBook Air 13 с 8 Гб оперативной памяти, IdeaPad Gaming 3 и Apple Macbook Air 13 в комплектации с 16 Гб оперативной памяти.

Также в список попали Lenovo IdeaPad 3 и Honor MagicBook Pro.

Как уточнили в пресс-службе, речь идёт о росте спроса на ноутбуки от российских продавцов.

Ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала, как спасти залитый напитком ноутбук.

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