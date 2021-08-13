В Роскачестве рассказали, как спасти залитый напитком ноутбук

Короткая ссылка
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала, как спасти залитый напитком ноутбук.
В Роскачестве рассказали, как спасти залитый напитком ноутбук
  • Pixabay

«Самое главное, если вы залили ноутбук, сразу обесточить устройство, выдернуть шнур из розетки и извлечь аккумулятор», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, после выключения нужно перевернуть компьютер, слить попавшую внутрь жидкость и удалить видимые следы залива, после чего обратиться в сервисный центр.

«В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя», — пояснила Гильфанова.

Она рекомендовала не разбирать и не сушить ноутбук своими силами. Кроме того, эксперт советует держать жидкости на расстоянии не менее полутора метров от клавиатуры и не забывать закрывать крышку устройства.

Как ранее сообщали «Известия», четверть россиян продают подержанные гаджеты через соцсети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить