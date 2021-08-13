В Роскачестве рассказали, как спасти залитый напитком ноутбук

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала, как спасти залитый напитком ноутбук.

«Самое главное, если вы залили ноутбук, сразу обесточить устройство, выдернуть шнур из розетки и извлечь аккумулятор», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, после выключения нужно перевернуть компьютер, слить попавшую внутрь жидкость и удалить видимые следы залива, после чего обратиться в сервисный центр.

«В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя», — пояснила Гильфанова.

Она рекомендовала не разбирать и не сушить ноутбук своими силами. Кроме того, эксперт советует держать жидкости на расстоянии не менее полутора метров от клавиатуры и не забывать закрывать крышку устройства.

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