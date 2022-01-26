Объявлено международное жюри конкурса имени Андрея Стенина

Стал известен состав международного жюри конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина.

Об этом сообщает РИА Новости.

Оценивать работы конкурсантов будут заместитель директора фотослужбы агентства Associated Press (США) Денис Пакин и фотодиректор AFP в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов.

Также в состав жюри вошли член расширенного совета Немецкого фотографического общества Петер Битцер (Германия); глава редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор (Россия); российско-шведский фотограф, профессор фотографии (Немецкий университет в Каире) Ксения Никольская и основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия.

В 2022 году участники конкурса будут бороться в номинациях «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени».

Работы принимаются до 28 февраля. Международное жюри начнёт работу в апреле.

Ранее сообщалось, что призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125 тыс., 100 тыс. и 75 тыс. рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тыс. рублей.