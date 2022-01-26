Объявлено международное жюри конкурса имени Андрея Стенина

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Стал известен состав международного жюри конкурса для молодых фоторепортёров памяти Андрея Стенина.
Объявлено международное жюри конкурса имени Андрея Стенина
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Об этом сообщает РИА Новости.

Оценивать работы конкурсантов будут заместитель директора фотослужбы агентства Associated Press (США) Денис Пакин и фотодиректор AFP в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов.

Также в состав жюри вошли член расширенного совета Немецкого фотографического общества Петер Битцер (Германия); глава редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор (Россия); российско-шведский фотограф, профессор фотографии (Немецкий университет в Каире) Ксения Никольская и основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия.

В 2022 году участники конкурса будут бороться в номинациях «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени».

Работы принимаются до 28 февраля. Международное жюри начнёт работу в апреле.

Ранее сообщалось, что призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125 тыс., 100 тыс. и 75 тыс. рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тыс. рублей.

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