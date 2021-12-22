Открыт приём работ на фотоконкурс имени Андрея Стенина

Открыт приём работ на VIII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина.

«Молодые репортёры мира в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru. В 2022 году конкурс сохранил число номинаций и категорий, в которых могут участвовать работы претендентов», — цитирует РИА Новости сообщение организаторов.

Предусмотрено четыре номинации — «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени», а также две категории — «Одиночные работы» и «Серии».

Приём открыт до 28 февраля 2022 года включительно.

«Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тыс. рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тыс. рублей», — уточнили организаторы.

В октябре стали известны лауреаты Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В 2021 году главную награду получили две работы — серия петербургского фотографа Марии Гельман «М + Т» о любви пожилой пары с синдромом Дауна и одиночный снимок репортёра из Турции Шебнем Кошкун «Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19».