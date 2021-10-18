Названы лауреаты конкурса фотожурналистики имени Стенина

Стали известны лауреаты международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В 2021 году главную награду получили две работы — серия петербургского фотографа Марии Гельман «М + Т» о любви пожилой пары с синдромом Дауна и одиночный снимок репортёра из Турции Шебнем Кошкун «Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин», — заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

На онлайн-церемонии назвали и обладателей призовых мест 2021 года.

В номинации «Главные новости» первое место присудили визуальной эпитафии жертвам пандемии «Человеческая цена COVID-19» фотожурналиста из Индонезии Джошуа Ируанди и истории «Раскол» индийского фотографа Чандана Ханны об акциях протеста в Миннеаполисе.

Среди одиночных снимков в категории «Моя планета» лучшей признана работа фотожурналиста Чан Сюя, среди серий — документальная хроника «Нашествие саранчи на востоке Африки» испанца Луиса Тато.

В спортивной номинации победили фотография «Паркур на руинах» сирийского репортёра Мунеба Тайма и фотоистория россиянки Дарьи Исаевой «Домашняя Олимпиада».

В категории «Портрет. Герой нашего времени» лауреатами стали фотография россиянина Сергея Бобылёва «Лица нашего времени» и репортаж независимого фотографа из Индии Шарафата Али «Кашмир: спорное наследие».

Ранее сообщалось, что выставка конкурса Стенина открылась в центре Москвы.