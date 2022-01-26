Правительство России одобрило план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом

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Правительство России одобрило дополнительные меры по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон».
Правительство России одобрило план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Правительством... одобрен план дополнительных мер, направленных на борьбу с новым штаммом «омикрон», состоящих из пяти блоков мер реагирования, включая финансовую поддержку регионов и федеральных органов власти», — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов отметил, что Россия в 2021 году потратила на борьбу с коронавирусом около 850 млрд рублей.

Силуанов добавил, что из-за штамма «омикрон» прогнозируется большая нагрузка на систему здравоохранения.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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