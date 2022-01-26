Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%.

«Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2%. В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению», — рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране почти 70% пациентов, у которых выявили штамм «омикрон» коронавируса, не вакцинировались от COVID-19.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.