Попова заявила об отсутствии прививки у почти 70% пациентов с «омикроном» в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране почти 70% пациентов, у которых выявили штамм «омикрон» коронавируса, не вакцинировались от COVID-19.

«Основная часть (больных с «омикроном». — RT) — это внутреннее заражение в стране, это почти 90%. И хочу отметить также, что из этого количества не привиты были почти 70%. Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета поствакцинального в лучшем случае или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса», — сказала она.

Ранее Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в значительной степени поражает детей.

В январе ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».