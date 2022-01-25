Попова заявила об отсутствии прививки у почти 70% пациентов с «омикроном» в России
- Gettyimages.ru
«Основная часть (больных с «омикроном». — RT) — это внутреннее заражение в стране, это почти 90%. И хочу отметить также, что из этого количества не привиты были почти 70%. Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета поствакцинального в лучшем случае или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса», — сказала она.
Ранее Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» в значительной степени поражает детей.
В январе ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».