В Москве на омикрон-штамм приходится 80% всех случаев коронавируса

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что около 80% зарегистрированных случаев COVID-19 в столице приходится на омикрон-вариант.
В Москве на омикрон-штамм приходится 80% всех случаев коронавируса
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», — сказала она.

По её словам, согласно данным секвенирования, данный вариант коронавируса «уверенно доминирует в Москве».

Ранее Ракова сообщала, что в столице более 90% пациентов, у которых недавно подтвердился коронавирус, лечатся амбулаторно.

Как стало известно ранее, в России за последние сутки с коронавирусом госпитализированы 12 226 человек.

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