В Москве на омикрон-штамм приходится 80% всех случаев коронавируса
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- РИА Новости
«80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», — сказала она.
По её словам, согласно данным секвенирования, данный вариант коронавируса «уверенно доминирует в Москве».
Ранее Ракова сообщала, что в столице более 90% пациентов, у которых недавно подтвердился коронавирус, лечатся амбулаторно.
Как стало известно ранее, в России за последние сутки с коронавирусом госпитализированы 12 226 человек.