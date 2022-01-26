В Москве на омикрон-штамм приходится 80% всех случаев коронавируса

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что около 80% зарегистрированных случаев COVID-19 в столице приходится на омикрон-вариант.

«80% вновь выявленных случаев приходится на штамм «омикрон», — сказала она.

По её словам, согласно данным секвенирования, данный вариант коронавируса «уверенно доминирует в Москве».

Ранее Ракова сообщала, что в столице более 90% пациентов, у которых недавно подтвердился коронавирус, лечатся амбулаторно.

Как стало известно ранее, в России за последние сутки с коронавирусом госпитализированы 12 226 человек.