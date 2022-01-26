В Москве более 90% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно

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В Москве более 90% пациентов, у которых недавно подтвердился коронавирус, лечатся амбулаторно. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
В Москве более 90% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно
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«Более 90% вновь выявленных заболевших сейчас лечатся и будут лечиться на уровне поликлиники», — цитирует её ТАСС.

Ракова объяснила, что штамм «омикрон» реже вызывает пневмонию. Этот штамм не доминирует среди госпитализированных в Москве. 

Также она уточнила, что в Москве свободно 42% коек для пациентов с COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор усилил в Москве контроль за соблюдением мер против распространения коронавируса на транспорте, спортивных, культурных и торговых объектах.

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