Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по коронавирусу в Москве

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Роспотребнадзор усилил в Москве контроль за соблюдением мер против распространения коронавируса на транспорте, спортивных, культурных и торговых объектах.
Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по коронавирусу в Москве
  • Legion-Media

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Управлением Роспотребнадзора по г. Москве  усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь проверки коснутся  объектов транспорта, спортивных и выставочных комплексов, объектов культуры, торговли, общественного питания, гостиниц, хостелов и медицинских организаций.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с начала 2022 года провели в Москве около 700 проверок, в ходе которых выявили нарушения на 144 объектах.

Ранее стало известно, что в Москве в течение суток госпитализировали 1188 пациентов с коронавирусом. Доля госпитализаций составляет 6% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19.

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