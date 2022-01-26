Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по коронавирусу в Москве

Роспотребнадзор усилил в Москве контроль за соблюдением мер против распространения коронавируса на транспорте, спортивных, культурных и торговых объектах.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 Управлением Роспотребнадзора по г. Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах города Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь проверки коснутся объектов транспорта, спортивных и выставочных комплексов, объектов культуры, торговли, общественного питания, гостиниц, хостелов и медицинских организаций.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с начала 2022 года провели в Москве около 700 проверок, в ходе которых выявили нарушения на 144 объектах.

Ранее стало известно, что в Москве в течение суток госпитализировали 1188 пациентов с коронавирусом. Доля госпитализаций составляет 6% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19.