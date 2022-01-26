Опрос: 29% россиян меняют автомобиль каждые 4—5 лет

Каршеринг «Ситидрайв» и компания ResearchMe провели исследование, согласно которому 29% россиян меняют автомобиль каждые четыре-пять лет.

Об этом сообщает газета «Известия».

Ежегодно меняют машину 3% опрошенных. Более 35% участников опроса ездят на одном автомобиле от 5 до 7 лет. Ещё 14% россиян меняют машину раз в два года.

У каждого десятого опрошенного, имеющего водительские права, никогда не было личного автомобиля, а у половины респондентов есть одна машина.

«Ещё треть участников опроса отметили, что имеют в собственности два или три авто, а 8% рассказали, что владеют четырьмя-пятью автомобилями», — заявили эксперты.

Также стало известно, какие товары для машин россияне чаще всего выбирали в 2020—2021 годах, передаёт kp.ru со ссылкой на исследование сервиса СберМаркет.

Выяснилось, что мойки высокого давления приобретались чаще в 5,6 раза. Второе место заняли жидкости для ручной мойки автомобилей — их покупали в 3,7 раза чаще в 2021 году, чем в 2020-м.

Ранее стали известны самые популярные у российской молодёжи марки машин.