Стали известны самые популярные у российской молодёжи марки машин

Согласно результатам исследования сервиса «СберАвто», молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет чаще всего интересуются автомобилями классов B и C стоимостью около 1,3 млн рублей.

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Исследование провели ко Дню российского студенчества, уточняет «Газета.Ru». Эксперты выяснили, что наибольшей популярностью у молодёжи пользуются автомобили B-класса (Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo). 12% от всех поисковых запросов пользователей приходятся на модели Lada — Granta, Priora, Vesta и другие. Следом по уровню интереса идёт C-сегмент с кроссоверами и внедорожниками. Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.