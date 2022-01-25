Стали известны самые популярные у российской молодёжи марки машин

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Согласно результатам исследования сервиса «СберАвто», молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет чаще всего интересуются автомобилями классов B и C стоимостью около 1,3 млн рублей.
Стали известны самые популярные у российской молодёжи марки машин
  • Gettyimages.ru

Исследование провели ко Дню российского студенчества, уточняет «Газета.Ru».

Эксперты выяснили, что наибольшей популярностью у молодёжи пользуются автомобили B-класса (Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo).

12% от всех поисковых запросов пользователей приходятся на модели Lada — Granta, Priora, Vesta и другие.

Следом по уровню интереса идёт C-сегмент с кроссоверами и внедорожниками.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

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