Стали известны самые популярные у российской молодёжи марки машин
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Исследование провели ко Дню российского студенчества, уточняет «Газета.Ru».
Эксперты выяснили, что наибольшей популярностью у молодёжи пользуются автомобили B-класса (Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo).
12% от всех поисковых запросов пользователей приходятся на модели Lada — Granta, Priora, Vesta и другие.
Следом по уровню интереса идёт C-сегмент с кроссоверами и внедорожниками.
Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.