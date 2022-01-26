Экипажи вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота отработали задачи по огневой поддержке морпехов

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Экипажи вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота отработали задачи по огневой поддержке морпехов на учениях в Камчатском крае.
Экипажи вертолётов Ка-29 Тихоокеанского флота отработали задачи по огневой поддержке морпехов
  • Legion-Media

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Манёвры прошли на полигоне Радыгино.

«Два экипажа транспортно-боевых вертолётов провели полёты по заданному маршруту, решали тактические задачи и применение вооружения по наземным целям», — отметили в пресс-службе.

Также стало известно, что ракетные войска стратегического назначения приняли участие в тактических учениях в Ивановской области, передаёт Newinform.

В рамках учений военнослужащие вывели ракетные комплексы «Ярс» на маршруты боевого патрулирования. Ракетчики должны совершить марш на 100 км, вывести пусковые установки на полевые позиции и выполнить маскировку.

Ранее сообщалось, что более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в Чёрное море на учения.

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