В Москве выдали 41,7 тысячи льготных ипотечных кредитов в 2021 году

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В Москве выдали 41,7 тыс. льготных ипотечных кредитов на 241,6 млрд рублей в 2021 году.
В Москве выдали 41,7 тысячи льготных ипотечных кредитов в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам — на её долю приходится 25,2% от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 90,3 тыс. кредитов на сумму 511 млрд рублей», — заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

С 1 июля 2021 года условия программы льготной ипотеки были изменены — ставка кредита выросла с 6,5% до 7%, а максимальный размер займа установлен на уровне 3 млн рублей.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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