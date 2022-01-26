В Москве выдали 41,7 тысячи льготных ипотечных кредитов в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам — на её долю приходится 25,2% от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 90,3 тыс. кредитов на сумму 511 млрд рублей», — заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.
С 1 июля 2021 года условия программы льготной ипотеки были изменены — ставка кредита выросла с 6,5% до 7%, а максимальный размер займа установлен на уровне 3 млн рублей.
Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.