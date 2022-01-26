В Москве выдали 41,7 тысячи льготных ипотечных кредитов в 2021 году

В Москве выдали 41,7 тыс. льготных ипотечных кредитов на 241,6 млрд рублей в 2021 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам — на её долю приходится 25,2% от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 90,3 тыс. кредитов на сумму 511 млрд рублей», — заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

С 1 июля 2021 года условия программы льготной ипотеки были изменены — ставка кредита выросла с 6,5% до 7%, а максимальный размер займа установлен на уровне 3 млн рублей.

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