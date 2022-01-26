Юрист Ремесло прокомментировал объявление в розыск Олега Навального

Объявление в федеральный розыск брата Алексея Навального Олега может быть связано либо с новым уголовным делом, либо с его намерением уехать за границу перед угрозой замены условного наказания на реальный срок, считает юрист Илья Ремесло.

По словам юриста, МВД не объявляет в розыск условно осуждённых, даже если они уклоняются от возложенных на них ограничений. В таких случаях обычно меняют условный срок на реальное заключение, и только если установить местонахождение осуждённого не удаётся, его объявляют в розыск, сказал Ремесло.

«Тут два варианта: либо ему вменяют новое преступление, либо МВД воспользовалось таким способом его искать, потому что до настоящего момента ему не сменили условный срок на реальный. Может быть, это решение связано с тем, что он решил покинуть Россию», — рассказал RT Илья Ремесло.

26 января стало известно о том, что МВД России объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального Олега.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу условное наказание реальным.

В августе 2021 года суд в Москве приговорил брата Навального к одному году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции протеста.