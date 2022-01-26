Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях ни в каком качестве.
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
  • РИА Новости

«Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т. д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова, как и у любого гражданина России, есть право выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента.

Также Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину.

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