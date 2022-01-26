Депутат Михайлов заявил, что зоозащитники угрожают безопасности России

Член заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что зоозащитники угрожают безопасности России.

«Эти люди (зоозащитники. — RT) не просто угрожают безопасности России, а подрывают её. Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак», — заявил Михайлов агентству «Чита.Ру».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов призвал лишить Михайлова депутатского статуса в связи с его высказыванием в адрес зоозащитников.