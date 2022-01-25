Депутат Бурматов назвал недопустимыми слова члена заксобрания Забайкалья о зоозащитниках
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Свою позицию Бурматов выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Такие заявления недопустимы и оскорбительны, они несовместимы со статусом депутата. Здесь повод для коллег этого депутата: как он себя чувствует вообще? Он кому это адресует? Получается, этот депутат своих избирателей предлагает ставить к стенке? За что? За то, что они берут на себя функцию органов государственной власти и спасают животных, которыми должны заниматься такие депутаты, как он?» — сказал парламентарий.
Подобное поведение несовместимо со статусом депутата, считает Бурматов.
«Мало того, что он публично призывает к совершению уголовного преступления — массовому убийству животных. Это куда годится? Мне кажется, он или себя плохо чувствует, или находится в состоянии изменённого сознания», — заключил Бурматов.
Ранее Александр Михайлов заявил, что бродячих псов нужно «ликвидировать».
В свою очередь, людей, препятствующих «ликвидации» животных, следует «ставить к стенке», добавил депутат.