Депутат Бурматов назвал недопустимыми слова члена заксобрания Забайкалья о зоозащитниках

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов призвал лишить члена заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова депутатского статуса в связи с его высказыванием в адрес зоозащитников.

Свою позицию Бурматов выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Такие заявления недопустимы и оскорбительны, они несовместимы со статусом депутата. Здесь повод для коллег этого депутата: как он себя чувствует вообще? Он кому это адресует? Получается, этот депутат своих избирателей предлагает ставить к стенке? За что? За то, что они берут на себя функцию органов государственной власти и спасают животных, которыми должны заниматься такие депутаты, как он?» — сказал парламентарий.

Подобное поведение несовместимо со статусом депутата, считает Бурматов.

«Мало того, что он публично призывает к совершению уголовного преступления — массовому убийству животных. Это куда годится? Мне кажется, он или себя плохо чувствует, или находится в состоянии изменённого сознания», — заключил Бурматов.

Ранее Александр Михайлов заявил, что бродячих псов нужно «ликвидировать».

В свою очередь, людей, препятствующих «ликвидации» животных, следует «ставить к стенке», добавил депутат.