Фитнес-тренер Хардина рассказала о причинах боли в пояснице

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Фитнес-тренер, консультант по питанию Елена Хардина рассказала о причинах боли в пояснице.
Фитнес-тренер Хардина рассказала о причинах боли в пояснице
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В беседе с Pravda.Ru она заявила, что поясничная боль говорит о том, что во всём теле неправильно распределена нагрузка.

Признаком верхнего перекрёстного синдрома является сутулость, которая способствует ослаблению мышц спины и зажиму грудных мышц, поэтому защита позвоночника не осуществляется должным образом.

Нижним перекрёстным синдромом считается выраженный прогиб в пояснице.

При поясничных болях Хардина советует обратиться к хирургу, чтобы выяснить, что провоцирует этот дискомфорт.

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