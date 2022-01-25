В Международной академии ипотеки и недвижимости прокомментировали ситуацию на рынке жилья

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко прокомментировала ситуацию на рынке жилья на фоне колебаний курса рубля.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она выразила мнение, что экономических причин для ослабления национальной валюты нет.

«Весь мир ждёт восстановления после пандемии, будет рост», — считает Радченко.

По её словам, тем, кто берёт ипотеку, не надо реагировать на такие «флюгеры».

«Рассчитывайте исключительно на себя, сможете ли вы получать доход стабильный. Колебания рубля — это перманентные явления», — добавила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.