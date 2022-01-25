В Международной академии ипотеки и недвижимости прокомментировали ситуацию на рынке жилья

Короткая ссылка
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко прокомментировала ситуацию на рынке жилья на фоне колебаний курса рубля.
В Международной академии ипотеки и недвижимости прокомментировали ситуацию на рынке жилья
  • Gettyimages.ru

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она выразила мнение, что экономических причин для ослабления национальной валюты нет.

«Весь мир ждёт восстановления после пандемии, будет рост», — считает Радченко.

По её словам, тем, кто берёт ипотеку, не надо реагировать на такие «флюгеры».

«Рассчитывайте исключительно на себя, сможете ли вы получать доход стабильный. Колебания рубля — это перманентные явления», — добавила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить