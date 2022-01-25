В Москве прошла церемония открытия студенческого конкурса «Твой ход»

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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко открыл студенческий конкурс «Твой ход» в Москве.
В Москве прошла церемония открытия студенческого конкурса «Твой ход»
  • Legion-Media

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметил Кириенко, «Твой ход» — это возможность в студенческие годы обратить на себя внимание работодателей, найти друзей и единомышленников.

«В этом году в конкурсе можно участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности. Не упустите их. Пусть эти годы будут самыми яркими, пусть они будут наполнены возможностью самореализации», — сказал он.

Со своей стороны, генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что в 2021 году зарегистрировались более полумиллиона студентов, а победу одержали 200 человек.

«Уверен, что этот сезон будет ещё масштабнее, ещё больше мы увидим ярких участников», — добавил он.

Организаторы конкурса — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, передаёт Life.ru.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвящённого Татьяниному дню.

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