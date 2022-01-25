ВЦИОМ выяснил, какие ассоциации у россиян вызывает 25 января

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, посвящённого Татьяниному дню.

Об этом сообщает kp.ru.

«Отвечая на вопрос, какой праздник в России отмечается 25 января, 40% россиян назвали День святой Татьяны, каждый пятый — День студента (23%)», — говорится в тексте пресс-релиза исследовательского центра.

День 25 января ассоциируется у россиян также с сессией (12%), студенческими мероприятиями (26%), церковной службой (7%) и медовухой (4%).

Более половины участников опроса отметили, что им не приходилось праздновать этот день.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов города с Татьяниным днём.