Во Всероссийском студенческом союзе рассказали о празднованиях 25 января

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Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказали о празднованиях 25 января.
Во Всероссийском студенческом союзе рассказали о празднованиях 25 января
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«Почти в каждом учебном заведении сегодня что-то происходит. К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом в последние годы формат поменялся. Сейчас это больше онлайн-марафоны, представления, концерты, общение с экспертами. Либо уличные активности на открытом пространстве — например, на катке, медовуху разливают», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, дух праздника есть, и студенты, которые не уехали на каникулы, принимают участие в мероприятиях.

Как отметил Цапко, в этот день запускают много программ и проектов.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил студентов города с Татьяниным днём.

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