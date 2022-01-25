Классный руководитель космонавта Корсакова поделилась воспоминаниями о его школьных годах

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Галина Герасимова, классный руководитель космонавта Сергея Корсакова, поделилась воспоминаниями о его школьных годах.
Классный руководитель космонавта Корсакова поделилась воспоминаниями о его школьных годах
  • Gettyimages.ru

«В нашей гимназии было довольно непросто учиться: два иностранных языка, риторика, много углублённых предметов… Но Серёжа справлялся, да не просто справлялся, а окончил гимназию с медалью», — заявила она в беседе с tverigrad.ru.

По её словам, Корсаков запомнился ей улыбчивым и обаятельным, душой класса.

«Он уже в школьные годы был очень зрелым, сформированным в личностном плане», — отметила Герасимова.

Как добавила педагог, она внимательно следила за успехами своего выпускника, радовалась его достижениям.

«Всё думала, когда же он наконец полетит в космос. И вот свершилось», — заключила она.

Запуск корабля «Союз МС-21» с полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 года. В космос отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Ранее космонавт Андрей Борисенко в беседе с Inforeactor рассказал, как празднуют Новый год на Международной космической станции.

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