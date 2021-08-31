Экипаж из трёх россиян отправится на МКС на «Союзе» в марте 2022 года
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Согласно опубликованному в журнале плану интеграции операции на российском сегменте МКС после стыковки модуля «Наука», на «Союзе МС-21» в космос отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Как уточняет ТАСС, до этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию «Мир».
31 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента Международной космической станции.