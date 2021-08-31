Экипаж из трёх россиян отправится на МКС на «Союзе» в марте 2022 года

Короткая ссылка
Запуск корабля «Союз МС-21» с полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 года, сообщает журнал «Русский космос».
Экипаж из трёх россиян отправится на МКС на «Союзе» в марте 2022 года
  • © NASA / Roscosmos

Согласно опубликованному в журнале плану интеграции операции на российском сегменте МКС после стыковки модуля «Наука», на «Союзе МС-21» в космос отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Как уточняет ТАСС, до этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию «Мир».

31 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» интегрирован в состав российского сегмента Международной космической станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить