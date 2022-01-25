Главы ряда регионов России рассказали о необходимости спецподготовки для управленцев

Главы Камчатского края, Ярославской, Амурской, Тамбовской областей и Севастополя — выпускники программы «Школа губернаторов» — рассказали о необходимости специальной подготовки для управленцев.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

В частности, глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что множество мероприятий в «Школе губернаторов» было направлено на командообразование, благодаря чему управленческие задачи на горизонтальном и даже вертикальном уровне решаются быстрее и эффективнее.

Со своей стороны, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что «работать с профессионалами — ключевой шаг на пути к успеху главы региона, а всё остальное — производное от того, какие люди находятся в команде».

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров заявил, что благодаря командной работе обучение в кадровом президентском резерве подарило ему друзей, готовых прийти на помощь.

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что до сих пор общается с другими участниками «Школы губернаторов» после тимбилдинга в Сочи.

«Пожалуй, самым ярким воспоминанием стали выездные форматы обучения. Широко известное испытание — прыжок со скалы, который действительно сплачивает, превращает людей, которые работают с тобой, в по-настоящему близких профессионалов, на которых можно положиться. С этими людьми меня связывает нечто большее, чем деловые контакты или знакомства», — отметил, в свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ранее сообщалось, что финалист трека «Государственное управление» четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» Илья Биушкин избран на должность главы города Абинска (Краснодарский край).