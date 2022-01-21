Участник конкурса «Лидеры России» избран на должность главы города Абинска
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
«Одной из приоритетных задач на ближайшее время ставлю перед собой развитие инфраструктуры города — строительство нового энергосберегающего уличного освещения, ремонт дорог и тротуаров, проектирование второго автомобильного моста через реку Абин», — заявил Биушкин.
По его словам, особое внимание будет уделено догазификации Абинска.
Ранее «Взгляд» сообщал, что победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов стал директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра.