Участник конкурса «Лидеры России» избран на должность главы города Абинска

Финалист трека «Государственное управление» четвёртого сезона конкурса «Лидеры России» Илья Биушкин избран на должность главы города Абинска (Краснодарский край). Соответствующее решение принято на сессии совета Абинского городского поселения.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Одной из приоритетных задач на ближайшее время ставлю перед собой развитие инфраструктуры города — строительство нового энергосберегающего уличного освещения, ремонт дорог и тротуаров, проектирование второго автомобильного моста через реку Абин», — заявил Биушкин.

По его словам, особое внимание будет уделено догазификации Абинска.

Ранее «Взгляд» сообщал, что победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов стал директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра.