Данные об эффективности «Спутника V» от «омикрона» представят в феврале

Замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что данные об эффективности вакцины «Спутник V» от штамма коронавируса «омикрон» представят в феврале.

Об этом он сообщил в ходе прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова на тему подготовки региона к новой волне пандемии.

«В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма «омикрон». К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчётные... в плане реальных цифр», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии данных о привитых вакциной «Спутник V», госпитализированных со штаммом коронавируса «омикрон». В январе ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.