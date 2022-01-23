Гинцбург заявил об отсутствии госпитализаций с «омикроном» среди привитых «Спутником V»
- РИА Новости
«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность «Спутника V» к штамму «омикрон». Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной «Спутник» нет», — сказал он в беседе с Интерфакс.
По словам Гинцбурга, соответственно, смертей и тяжёлых случаев из-за «омикрона» среди вакцинированных тоже нет.
Также он отметил, что пока решений о модификации препарата под новый штамм принято не было, но центр имеет все необходимые наработки для данного шага.
Ранее Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет последним штаммом коронавируса в пандемии из-за быстрых темпов распространения заболевания.