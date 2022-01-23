Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет заключительным штаммом коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет последним штаммом пандемии коронавируса из-за быстрых темпов распространения заболевания.

По его мнению, омикрон-штамм COVID-19 не приведёт к завершению пандемии.

«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — заявил Гинцбург Интерфаксу.

По его мнению, для борьбы с темпами распространения коронавируса необходимо нарастить темпы вакцинации до 75—80% населения.

«Охват должен быть сопряжён с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит Министерство здравоохранения», — заключил Гинцбург.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».