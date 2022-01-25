Мобильные операторы в России объединят свои базовые станции в одну сеть

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Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что мобильные операторы в России объединят свои базовые станции в единую универсальную сеть.
Мобильные операторы в России объединят свои базовые станции в одну сеть
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Об этом он заявил во время совещания у премьера о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

«В 2021 году с операторами связи мы достигли соглашения по двум принципиальным вопросам. Во-первых, они начнут совместное использование базовых станций, объединят их в универсальную сеть... Подключиться к ней сможет любой абонент», — цитирует его РИА Новости.

Чернышенко уточнил, что это необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселённых районах страны. Планируется, что к 2030 году порядка 10 тыс. базовых станций будут включены в универсальную сеть.

Ранее СМИ сообщали, что подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало исследование технологии, которая позволит сделать невозможной подмену номеров на сетях операторов связи.

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