«Ъ»: в России рассматривают возможность блокировки подменных телефонных номеров

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Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказал исследование технологии, которая позволит сделать невозможным подмену номеров на сетях операторов связи.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, размещённые на портале госзакупок.

Как уточняется, контракт на исследование стоимостью 8,2 млн рублей заключён 29 декабря 2021 года.

По информации издания, исследование необходимо для определения принципов взаимодействия операторов связи.

«При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», — заявили в ГРЧЦ.

Как отмечает издание, крупные операторы связи запрещают подмену номеров и активно используют собственные антифрод-системы.

Ранее представители финтех-группы IDF Eurasia провели опрос и выяснили, сколько россиян столкнулись с телефонным мошенничеством накануне Нового года.

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