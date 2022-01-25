Мишустин призвал упростить для россиян строительство частных домов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти должны работать над тем, чтобы максимально упростить гражданам постройку частных домов.

Об этом он заявил на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.

«В этой сфере нужно максимально упростить гражданам постройку своего личного дома. Не должно быть сложностей с получением земельного участка, с подключением к коммунальным сетям. А ипотечные продукты должны стать более доступными», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Ранее сообщалось, что жители Москвы арендовали или купили у города 11,7 га под строительство частных домов в 2021 году.