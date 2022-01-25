Мишустин призвал упростить для россиян строительство частных домов

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти должны работать над тем, чтобы максимально упростить гражданам постройку частных домов.
Мишустин призвал упростить для россиян строительство частных домов
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. 

«В этой сфере нужно максимально упростить гражданам постройку своего личного дома. Не должно быть сложностей с получением земельного участка, с подключением к коммунальным сетям. А ипотечные продукты должны стать более доступными», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Ранее сообщалось, что жители Москвы арендовали или купили у города 11,7 га под строительство частных домов в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить