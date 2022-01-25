Мишустин призвал упростить для россиян строительство частных домов
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Об этом он заявил на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.
«В этой сфере нужно максимально упростить гражданам постройку своего личного дома. Не должно быть сложностей с получением земельного участка, с подключением к коммунальным сетям. А ипотечные продукты должны стать более доступными», — приводит ТАСС слова Мишустина.
Ранее сообщалось, что жители Москвы арендовали или купили у города 11,7 га под строительство частных домов в 2021 году.