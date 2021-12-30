Жители Москвы арендовали или купили у города около 12 га под строительство частных домов

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Жители Москвы арендовали или купили у города 11,7 га под строительство частных домов в 2021 году.
Жители Москвы арендовали или купили у города около 12 га под строительство частных домов
  • © Е. Самарина / Mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Здесь могут быть размещены строения высотой не более двух этажей строительным объёмом около 47,5 тыс. кв. м. Выкуп земли под ИЖС проходил в рамках конкурентной процедуры и без торгов. Арендовали участки граждане на аукционах. Впоследствии их можно будет выкупить у города со скидкой 60% от кадастровой стоимости земли», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вакантные участки можно приобрести на открытом аукционе или без проведения торгов. Данные об участках для аренды под ИЖС, лотовую документацию, подробные характеристики, а также данные о процедуре городских торгов можно найти на инвестиционном портале столицы.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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