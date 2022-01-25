Директор школы Новожилова рассказала, как помочь детям раскрыть их таланты

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Директор Ломоносовской школы №5 Марина Новожилова рассказала, как учебные заведения могут помочь детям раскрыть их таланты.
Директор школы Новожилова рассказала, как помочь детям раскрыть их таланты
  • Legion-Media

«Традиционно мы проводим конкурс «Ученик года». В течение всего учебного года ребята выбирают, в какой номинации они хотели бы поучаствовать. «Интеллектуал года» — для тех, кто активно участвует в олимпиадах, занимает призовые места. Есть ещё «Читатель года», «Спортсмен года», «Театральная маска», «Успех года» и другие», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, многие дети выполняют социальные или творческие проекты либо проекты по какому-то определённому предмету. Также проводятся персональные выставки рисунков, фотографий.

«Наша цель — раскрыть потенциал ребёнка. В начале года мы проводим неделю старшеклассников, когда они встречаются с представителями самых разных профессий, представителями вузов. Организуем модульные курсы», — добавила Новожилова.

Ранее психолог Анна Мухина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.

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